Benfica : Daniel Banjaqui, la pépite de 18 ans blindée à prix d’or pour éjecter le Barça et le Bayern Munich

Le Benfica Lisbonne continue de coffrer ses joyaux. Alors que le club portugais est réputé pour sa capacité à vendre ses talents au prix fort, il vient de frapper un nouveau grand coup en interne, un mois après la prolongation d’Anísio Cabral. Selon les informations d’A Bola et de Record ce mardi, le jeune Daniel Banjaqui signe une prolongation de contrat de cinq saisons supplémentaires, le liant aux Aigles jusqu’en juin 2031.

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Une clause à 80 millions d’euros pour calmer les grands

Le timing est symbolique : Banjaqui fête ses 18 ans ce 24 mars. Cette majorité lui permet d’ouvrir les portes d’un nouveau contrat professionnel longue durée. Face à l’intérêt pressant du FC Barcelone selon la presse portugaise ou encore du Bayern Munich selon l’Outre-Rhin, qui voyaient en lui le successeur idéal dans leur couloir droit, le Benfica a pris les devants. Le bail de 5 ans est assorti d’une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros, un montant dissuasif destiné à verrouiller le joueur face au marché européen. Pur produit de Seixal arrivé au club à 9 ans, Banjaqui, originaire de Guinée-Bissau, est déjà un cadre des sélections de jeunes. Champion d’Europe et du monde U17 avec le Portugal, il est actuellement avec les Espoirs (U21) pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Écosse lors de la trêve internationale. C’est à son retour de sélection que la signature sera officialisée.

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Si le talent du joueur n’est plus à prouver, le journal Record rapporte que Banjaqui est le pari prioritaire du Benfica pour la saison 2026/2027. Les plans de la direction passent par une vente probable d’Alexander Bah lors du prochain mercato estival. Le Danois, qui espère briller lors des barrages pour le Mondial 2026, dispose d’une belle valeur marchande, mais a connu plusieurs pépins physiques, avec 5 matchs disputés sur 48 possibles cette saison. Pour le remplacer, Benfica compte sur un duo interne : l’ancien joueur de l’OM Amar Dedic et Daniel Banjaqui. Bien qu’il n’ait plus été utilisé par José Mourinho en équipe première depuis le 1er février, malgré une prestation impressionnante face à l’Estrela da Amadora (4-0) lors de sa première titularisation en championnat, le jeune latéral maintient un rythme effréné avec l’équipe B et en Youth League. Il a notamment brillé face à l’Inter Milan et Chelsea.

Un projet sportif autour d’une génération dorée ?

Le Special One ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet : « C’est un gamin qui a de vraies jambes pour avancer. Il nous apporte de la qualité dans les centres et de la vitesse. Je suis très content de lui », avait déclaré le coach après ses débuts. Daniel Banjaqui s’est affirmé comme l’un des latéraux les plus prometteurs de la scène européenne. Sa rigueur défensive, couplée à un apport offensif constant, lui permet d’enchaîner les courses à haute intensité sur son couloir. Ce profil complet, capable d’être décisif dans les deux surfaces, a logiquement alerté les cellules de recrutement du Barça et du Bayern Munich, en quête de renouveau défensif.

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Après avoir sécurisé l’attaquant Anísio Cabral le mois dernier, le Benfica poursuit son opération blindage. Le prochain sur la liste devrait être le latéral gauche José Neto, également Champion d’Europe et du monde U17 avec le Portugal, dont la prolongation est également imminente. Le message envoyé aux grands d’Europe est clair : le Benfica construit son futur autour de sa génération dorée, et il faudra sortir le chéquier pour espérer les débaucher.