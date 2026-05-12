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Espagne : Dani Carvajal n’est pas appelé pour la Coupe du Monde

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Dani Carvajal @Maxppp

C’est un véritable séisme pour le football espagnol : Dani Carvajal, pilier historique de la Roja et du Real Madrid, ne figure pas dans la liste des 55 joueurs présélectionnés pour la Coupe du Monde. Malgré son expérience immense et son statut de leader dans le vestiaire, les choix tactiques de la sélection marquent un tournant radical, laissant sur la touche l’un des meilleurs latéraux droits de l’histoire du pays.

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Cette absence sonne officiellement la fin d’une ère. En écartant le Madrilène, l’Espagne tourne définitivement la page d’une époque. D’autres joueurs risquent d’être déçus par la liste de Luis de la Fuente, comme Alvaro Carreras qui manque également à l’appel.

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