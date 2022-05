PSG-Troyes : Mauricio Pochettino satisfait de ses joueurs

La suite après cette publicité

A l'issue du match nul concédé à domicile face à l'ESTAC (2-2), l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a semblé satisfait de la prestation de ses joueurs au Parc des Princes, avouant qu'il est compliqué de rester aussi compétitifs alors que le sort du championnat est déjà scellé par le club de la capitale.

«Je crois que c'est un bon match. On a fait deux erreurs, c'est pour ça qu'on ne gagne pas car on a dominé le match, on a eu des occasions. Mais ce sont deux erreurs ne causent les trois points. L'état d'esprit était bon. On avait déjà parlé avant. Jouer en ayant gagné le championnat, ce n'est pas facile de trouver la motivation. Mais ce sont des professionnels. On aurait mérité de gagner. Les 4 de devant ? Je suis content qu'ils aient commencé le match. Ce n'était pas simple cette saison, il nous a manqué quelques petits détails sur ce match. Je ne suis pas heureux, car c'est un match nul mais on a eu des occasions.»