Valence : Mouctar Diakhaby dubitatif concernant son avenir

Arrivé en 2018 à Valence en provenance de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, Mouctar Diakhaby aurait-il fait le tour au sein du club ché ? Le défenseur français de 24 ans évolue aujourd’hui dans un club en grande difficulté, que ce soit sur le plan sportif (Valence a fini 13ème de Liga) ou sur le plan financier. Alors forcément, la question d’un départ se pose, d’autant que le club espagnol doit vendre cet été, et comme le dit si bien l’intéressé à L'Équipe, il pourrait être l’une de ses ventes.

« Je suis en pleine réflexion sur ma carrière. Il y a eu de bons et de mauvais moments à Valence. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine ou pas. Ça dépend de ce que le club veut. J’aviserai. Ce qui s’est passé avec Cala n’influencera pas mon choix. Ce n’est pas pour cela que je ne veux plus jouer en Espagne. Je suis dans un très grand club. Après, par rapport à mon évolution, je m’interroge. Depuis que je suis à Lyon, je plais aux Anglais de par mon profil. J’ai eu quelques sollicitations. La Premier League est un championnat qui m’attire, c’est vrai. Mais il me reste deux ans de contrat. Après, ce sont des négociations entre clubs. J’ai déjà eu une discussion avec mes dirigeants cette saison. On a décidé de se revoir après la fin du Championnat. On connaît les difficultés financières du club. Il y a des joueurs qui vont partir cet été. Est-ce que je ferai partie du lot ? Je ne sais pas. Mais c’est une possibilité. »