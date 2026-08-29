Racing Santander : l’incroyable triplé de Zabiri en Liga

Yassir Zabiri a été le grand artisan du succès du Racing Santander face à Elche (3-2), vendredi soir, pour la deuxième journée de Liga. Le jeune attaquant marocain a signé un triplé retentissant en seulement 25 minutes, permettant au club de décrocher sa première victoire de la saison et de prendre provisoirement la tête du championnat. Déjà buteur lors de la première journée, Zabiri confirme ainsi son excellent début d’exercice et s’installe parmi les meilleurs réalisateurs de la Liga.

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Zabiri, ex-Famalicão, fez um hat-trick nos primeiros 36 minutos de jogo contra o Elche 🔥#DAZNLALIGA pic.twitter.com/hsoYMfgMm8 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 28, 2026

Le Racing a pourtant tremblé jusqu’au bout après avoir largement dominé la rencontre. Longtemps dépassé, Elche a profité du dernier quart d’heure pour revenir à 3-2 et mettre la pression sur les locaux, sans parvenir à arracher l’égalisation. Zabiri, sorti à la 70e minute sous les applaudissements d’El Sardinero, compte désormais quatre buts en deux journées et rejoint notamment les références offensives du championnat en tête du classement des buteurs.