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CdM 2026, Maroc : la sortie ironique de Mohamed Ouahbi avant d’affronter les Pays-Bas

Par Josué Cassé
1 min.
Mohamed Ouahbi, le nouveau sélectionneur du Maroc @Maxppp

Présent en conférence de presse avant de retrouver les Pays-Bas en 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026, Mohamed Ouahbi s’est offert une sortie remarquée. Interrogé sur son plan de jeu, le sélectionneur marocain a répondu avec humour. «Ma solution face aux Pays-Bas ? C’est Yassine Bounou. C’est une équipe efficace car ils ont de la qualité. Nous on est resté nous même et on essaye de corriger les choses».

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Et d’ajouter : «contre nous, les équipes adverses n’ont pas eu beaucoup d’opportunités même Haïti malgré ses deux buts. La clé, c’est de ne pas leur donner l’opportunité. Les éloigner de notre surface». Il faudra désormais confirmer sur le terrain dans la nuit de lundi à mardi.

Pub. le - MAJ le
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