Lionel Messi atteint les 100 buts avec l’Inter Miami et décroche le 49e trophée de sa carrière

Lionel Messi continue d’affoler les compteurs à 39 ans. L’Argentin a inscrit mercredi son 100e but avec l’Inter Miami lors de la victoire contre Cruz Azul (2-0) en Campeones Cup, permettant à la franchise floridienne de décrocher un nouveau trophée. Servi par Luis Suarez, son ancien partenaire au FC Barcelone, l’octuple Ballon d’Or a ouvert le score de la tête à la 24e minute avant de délivrer sur corner la passe décisive pour Casemiro à la 81e. Messi atteint ainsi la barre des 100 réalisations en seulement 115 rencontres avec Miami. Une histoire symbolique puisque son tout premier but avec le club, en juillet 2023, avait déjà été inscrit contre Cruz Azul, sur coup franc.

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¡LEO MESSI LEVANTA LA CAMPEONES CUP! 🏆©️@InterMiamiCF se corona como campeón de la @CampeonesCup. 🤩 pic.twitter.com/TjIFep83rY — MLS Español (@MLSes) September 17, 2026

Ce succès permet surtout à Messi d’ajouter un 49e trophée à son immense palmarès, clubs et sélection confondus, dont désormais cinq remportés depuis son arrivée à Miami en 2023. « Il faut en profiter, car on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Ce qu’il a fait et continue de faire pour le football est tout simplement incroyable », a réagi Casemiro après la rencontre. Auteur de huit buts lors de la dernière Coupe du monde, conclue par une défaite de l’Argentine en finale, Messi figure également parmi les candidats au prochain Ballon d’Or. Après avoir annoncé sa retraite internationale fin août, il doit encore disputer un ultime match avec l’Albiceleste le 6 octobre à Buenos Aires.