Lionel Messi choqué par le nouveau stade de l’Inter Miami

Excellente nouvelle pour l’Inter Miami de Lionel Messi. En effet, la formation de MLS inaugurera ce samedi son tout nouveau stade, le Nu Stadium, un projet ambitieux qui marque un tournant dans l’histoire du club. Avec ses 26 700 places, cette enceinte moderne doit permettre à la franchise floridienne de rivaliser avec les plus grandes organisations des ligues nord-américaines — comme la NFL ou la NBA — en termes de revenus les jours de match. Situé près du centre-ville et de l’aéroport international, le stade s’inscrit dans un complexe de 53 hectares. Par ailleurs, le capitaine, Lionel Messi, n’a pas caché son enthousiasme face à cette nouvelle maison.

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« Ce sera un jour très spécial pour le club pour ce que cela signifie d’avoir ce nouveau stade, qui est vraiment impressionnant. Après si peu de temps, avoir construit quelque chose comme ça est fou. C’est une journée pour tous les gens du club, les fans et nous-mêmes d’en profiter » a-t-il déclaré aux médias du club, avant d’ajouter un propos sur "l’envie de pouvoir jouer ici". Le stade rend d’ailleurs hommage à la star argentine avec une tribune portant son nom, un fait rare pour un joueur encore en activité. Champion en titre, Miami débutera dans son nouveau stade face à Austin lors de la sixième journée de championnat.