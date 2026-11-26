Buteur face au Mans dimanche malgré la défaite de son équipe (2-3), Amine Gouiri a remis ça ce jeudi lors de la victoire de l’OM face au Levski Sofia en Ligue Europa (1-0). L’international algérien (30 sélections) a transformé son penalty en première période, avant de céder à l’excès de confiance sur le deuxième au retour des vestiaires avec une panenka ratée.

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Vu sa forme du moment et le résultat final (l’OM s’est imposé), ses coéquipiers lui pardonneront sans aucun doute. «On a besoin de confiance pour faire ça. C’est lui le buteur, c’est lui qui marque le but. Si tu ne tentes pas, tu ne marques pas. C’était bien, ça montre la confiance d’Amine», confiait ainsi Angel Gomes en zone mixte après la rencontre.