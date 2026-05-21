CdM 2026 : la liste de la Norvège, futur adversaire des Bleus

Après le Sénégal en ce début d’après-midi, un autre futur adversaire des Bleus a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026 : la Norvège. Le sélectionneur Ståle Solbakken a retenu 26 joueurs pour aller représenter le pays aux Etats-Unis.

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Erling Haaland sera évidemment à l’affiche, tout comme Martin Odegaard et Alexander Sorloth. L’attaquant de Crystal Palace, Jorgen Strand Larsen, est aussi présent aux côtés des prometteurs Oscar Bobb et Antonio Nusa. Pour rappel, les Bleus défieront la Norvège le 26 juin (21h00), lors de la dernière journée de phase de groupes.

La liste complète :

Gardiens : Orjan Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg)

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Défenseurs : Kristoffer Ajer (Brentford), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Skiri Ostigard (Gênes), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Møller (Wolverhampton Wanderers), Fredrik André Bjorkan (Bodo/Glimt), Torbjørn Heggem (Bologne), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County)

Milieux : Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Martin Ødegaard (Arsenal), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham)

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Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sörloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica)