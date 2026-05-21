Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel CDM

CdM 2026 : la liste de la Norvège, futur adversaire des Bleus

Par Jordan Pardon - Hanif Ben Berkane
1 min.
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp

Après le Sénégal en ce début d’après-midi, un autre futur adversaire des Bleus a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026 : la Norvège. Le sélectionneur Ståle Solbakken a retenu 26 joueurs pour aller représenter le pays aux Etats-Unis.

La suite après cette publicité
Fotballandslaget
Norway is coming 🇳🇴
Voir sur X

Erling Haaland sera évidemment à l’affiche, tout comme Martin Odegaard et Alexander Sorloth. L’attaquant de Crystal Palace, Jorgen Strand Larsen, est aussi présent aux côtés des prometteurs Oscar Bobb et Antonio Nusa. Pour rappel, les Bleus défieront la Norvège le 26 juin (21h00), lors de la dernière journée de phase de groupes.

La liste complète :

Gardiens : Orjan Nyland (Séville), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hambourg)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Kristoffer Ajer (Brentford), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Skiri Ostigard (Gênes), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Møller (Wolverhampton Wanderers), Fredrik André Bjorkan (Bodo/Glimt), Torbjørn Heggem (Bologne), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County)

Milieux : Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Martin Ødegaard (Arsenal), Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham)

La suite après cette publicité

Attaquants : Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sörloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Norvège
Erling Haaland

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Norvège Flag Norvège
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier