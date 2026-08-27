Accord de principe entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola !

La plus grosse bombe du mercato parisien est probablement tombée le 26 juillet dernier, lorsqu’on apprenait que Bradley Barcola claquait la porte aux négociations pour une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Avec un effet immédiat vite assumé par les deux parties, la probabilité immense de le voir quitter le club dès le mercato estival 2026. Face à ce genre de situation, le PSG a décidé de se montrer inflexible, peu importe le statut du joueur, à l’image de ce qu’il s’était passé avec Gianluigi Donnarumma l’été dernier.

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Avec un contrat d’encore 2 ans, un statut de double champion d’Europe et d’international français, Bradley Barcola jouissait d’une très grosse cote sur un marché des transferts où le prix d’un ailier a pris, particulièrement cet été, une ampleur inédite. Et c’est Liverpool qui a vite pris les devants dans ce dossier, s’entendant assez vite avec le joueur de 23 ans sur les contours d’un contrat. Restait donc aux deux clubs de s’entendre, dans une partie de poker menteur qui s’est éternisée.

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Nouveau record pour le PSG et la L1

Liverpool n’a pas lâché la bride et est revenu à la charge à plusieurs reprises, se heurtant à un PSG déterminé à ne faire aucun cadeau sur le prix. Pourtant, initialement fixé à 170 M€, le tarif a été revu à la baisse au fil des semaines, mais n’est jamais descendu sous la barre des 100 M€. C’est même aux alentours des 140 M€, avec les bonus, que l’affaire s’est conclue, comme le rapporte The Athletic. Le PSG bat là son record de vente, précédemment détenu par Neymar et les 90 M€ versés par Al Hilal, mais aussi celui fraîchement établi, en Ligue 1, par le LOSC avec le transfert d’Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 M€.

Bradley Barcola va donc quitter le PSG après 3 saisons pleines, où il est devenu international français et a garni son palmarès dans des proportions inespérées. Mais c’est probablement son statut de remplaçant lors des deux finales de Ligue des Champions qui l’a poussé à envisager un départ, pour rejoindre un projet où sa place serait plus importante encore. Sera-ce le cas à Liverpool ? Les Reds possèdent aussi de nombreux éléments offensifs, mais semblent disposés à faire de Barcola leur nouvelle tête d’affiche.