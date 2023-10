Didier Deschamps ouvre en grand les portes de l’Équipe de France à Warren Zaïre-Emery

La suite après cette publicité

Didier Deschamps vient de dévoiler sa liste pour les prochains matchs de l’Équipe de France. Les Bleus défieront effectivement les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024 le vendredi 13 octobre, avant de finir sur un match amical contre l’Écosse, le mardi 17 octobre. Peu de nouveautés, si ce n’est le retour de Jonathan Clauss. Mais il y a un homme - un adolescent même - qui était attendu par beaucoup de fans : Warren Zaïre-Emery.

Très important sous les ordres de Luis Enrique, le titi parisien de 17 ans seulement fait effectivement partie des joueurs français les plus en forme du moment. Celui qui a démarré 6 des 7 rencontres du PSG en Ligue 1 cette saison a encore été un des rares joueurs ayant plus ou moins été à la hauteur mercredi, lors du naufrage parisien à Newcastle. En conférence de presse, Didier Deschamps, qui ne l’a pas appelé pour ce rassemblement, a dévoilé qu’il est fort probable qu’il soit appelé à l’avenir.

À lire

EdF : Didier Deschamps justifie le retour de Jonathan Clauss

Deschamps souhaite qu’il prenne de l’expérience chez les Espoirs

« Le prendre à Thierry (Henry, le sélectionneur des Espoirs) ? Non (rires). Warren, ce qu’il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ, mais j’échange avec Titi par rapport à ce qu’il a pu faire avec les Espoirs. C’est potentiellement très intéressant. Aujourd’hui, il est en capacité potentiellement d’être dans cette liste. Entre un rôle très important au PSG et avec les Espoirs et un rôle un peu secondaire avec nous, je laisse la priorité à Titi et aux Espoirs. Mais s’il continue comme ça, forcément c’est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu’il réalise, et avec une maturité incroyable », a ainsi répliqué le sélectionneur national.

La suite après cette publicité

Deschamps préfère donc qu’il continue d’avoir un rôle important avec les Espoirs, plutôt qu’un temps de jeu logiquement moins conséquent avec l’équipe A. Clairement, l’ancien international tricolore ne veut pas griller le joueur qui n’est même pas majeur, et il estime que pour son développement, il vaut mieux faire ses classes chez les Espoirs. Mais comme il l’a expliqué, il ne pourra pas attendre indéfiniment si le Parisien continue d’enchaîner les prestations de top niveau…