Mercato : Javier Pastore annonce qu’il s’active pour faire partir Enzo Fernandez de Chelsea

Après trois ans et demi passés à Londres, Enzo Fernandez (25 ans) veut toujours quitter Chelsea. Le milieu argentin avait déjà semé la zizanie à Chelsea en déclarant publiquement qu’il aimerait vivre un jour à Madrid. Des propos perçus comme un appel du pied au Real Madrid et qui avaient valu au champion du monde 2022 d’être privé de match par son club. Malgré tout, les Blues sont bien conscients que l’international albiceleste souhaite toujours plier bagage.

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Manchester City et le Real Madrid ont été annoncés comme les deux principaux courtisans de Fernandez, tandis que Chelsea aurait fixé le prix de départ de son joueur à 140 M€, soit 20 M€ de plus que le prix payé par les Londoniens en janvier 2023. Sous contrat jusqu’en 2032, le natif de San Martin parviendra-t-il à plier bagage ? On le saura peut-être après la Coupe du Monde 2026, mais son agent, Javier Pastore, a confirmé dans un entretien accordé à Marca qu’il s’activait en coulisses pour trouver une porte de sortie à son client.

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Enzo Fernandez vient souvent à Madrid

«Il va bien, il est très positif, il réalise une très bonne Coupe du Monde. Lors des deux premiers matchs, il a contribué à la belle victoire de l’équipe. Aujourd’hui, le joueur se concentre sereinement sur la sélection nationale, il dispute une Coupe du Monde, il est tout près de se qualifier pour les huitièmes de finale… Il ne pense qu’à ça, tandis que nous étudions les possibilités de le faire partir de Chelsea, mais rien n’est encore définitif ni confirmé dans aucun club.»

«Il a beaucoup d’amis là-bas, et il est très proche de Julián Álvarez. En fin de compte, ils passent tout le temps qu’ils peuvent ensemble là-bas. Et moi aussi, je vis à Madrid. À chaque fois qu’il a voyagé, c’était pour me voir et pour régler des questions professionnelles, mais à part ça : qui n’aime pas Madrid ? Moi qui n’ai jamais joué à Madrid… j’y vis quand même.» Javier Pastore n’a rien confirmé concernant un transfert chez les Merengues, mais ses propos ne vont pas tomber dans l’oreille d’un sourd…