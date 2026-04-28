Ligue des Champions
Le but exceptionnel de Khvicha Kvaratskhelia face au Bayern
1 min.
@Maxppp
Cette demie face au Bayern avait bien mal démarré pour le PSG. Peu après le quart d’heure de jeu, le club bavarois était déjà devant au tableau d’affichage, grâce à un but d’Harry Kane sur penalty, suite à une faute de Pacho sur Luis Diaz. Mais Khvicha Kvaratskhelia a vite fait des siennes pour remettre les Parisiens dans le bain.
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KVARA RALLUME LE FEU AU PARC DES PRINCES 🔥Voir sur X
9e but de la saison en Ligue des champions pour le Géorgien qui remet le PSG à hauteur du Bayern, en direct sur CANAL+FOOT 👊
#PSGBAY | #UCL
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La vedette géorgienne, côté gauche, a repiqué, effacé Stanisic avant d’enchaîner sur un enroulé parfait, face auquel Manuel Neuer n’a rien pu faire. Son neuvième but en Ligue des Champions cette saison déjà.
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