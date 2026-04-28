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Ligue des Champions

Le but exceptionnel de Khvicha Kvaratskhelia face au Bayern

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia, buteur contre Liverpool @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Cette demie face au Bayern avait bien mal démarré pour le PSG. Peu après le quart d’heure de jeu, le club bavarois était déjà devant au tableau d’affichage, grâce à un but d’Harry Kane sur penalty, suite à une faute de Pacho sur Luis Diaz. Mais Khvicha Kvaratskhelia a vite fait des siennes pour remettre les Parisiens dans le bain.

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KVARA RALLUME LE FEU AU PARC DES PRINCES 🔥

9e but de la saison en Ligue des champions pour le Géorgien qui remet le PSG à hauteur du Bayern, en direct sur CANAL+FOOT 👊

#PSGBAY | #UCL
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La vedette géorgienne, côté gauche, a repiqué, effacé Stanisic avant d’enchaîner sur un enroulé parfait, face auquel Manuel Neuer n’a rien pu faire. Son neuvième but en Ligue des Champions cette saison déjà.

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