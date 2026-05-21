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Le Club Bruges décroche un 20e titre de champion de Belgique

Par Josué Cassé
Christos Tzolis @Maxppp

Un nul suffira au Club Bruges. Tenu en échec dans les dernières minutes sur la pelouse de Malines (2-2), le club coaché par Ivan Leko a profité du nul de son dernier rival, l’Union Saint-Gilloise (0-0 à La Gantoise), pour valider son 20e titre de champion.

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Deuxième à l’issue de la première phase, Bruges a finalement construit son sacre lors des play-offs, décrochant 7 victoires en 9 rencontres, notamment grâce à Christos Tzolis (auteur de 9 buts et 12 passes décisives depuis le mois de mars).

Pub. le - MAJ le
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