Pro League
Le Club Bruges décroche un 20e titre de champion de Belgique
@Maxppp
Un nul suffira au Club Bruges. Tenu en échec dans les dernières minutes sur la pelouse de Malines (2-2), le club coaché par Ivan Leko a profité du nul de son dernier rival, l’Union Saint-Gilloise (0-0 à La Gantoise), pour valider son 20e titre de champion.
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Deuxième à l’issue de la première phase, Bruges a finalement construit son sacre lors des play-offs, décrochant 7 victoires en 9 rencontres, notamment grâce à Christos Tzolis (auteur de 9 buts et 12 passes décisives depuis le mois de mars).
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