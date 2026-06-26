CdM 2026 : l’Allemagne est fixée pour son 16e de finale

L’Allemagne connaît désormais son adversaire pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Impressionnante lors de la phase de groupes, la Mannschaft retrouvera le Paraguay, qualifié parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. L’Albirroja a validé son billet grâce à son match nul (0-0) décroché face à l’Australie lors de la dernière journée du groupe D, un résultat qui lui permet de terminer avec quatre points, un total suffisant pour poursuivre son aventure dans le tournoi dans les meilleurs troisièmes.

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Sur le papier, la sélection allemande partira avec les faveurs des pronostics après un premier tour parfaitement maîtrisé. Mais le Paraguay a déjà démontré qu’il savait défendre avec beaucoup de solidarité et vendre chèrement sa peau. Les hommes de Gustavo Alfaro tenteront donc de créer la surprise face à l’un des grands favoris du tournoi, tandis que la Mannschaft cherchera à confirmer son excellent début de compétition pour poursuivre sa route vers les huitièmes de finale.