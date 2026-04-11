L’ancien flop du Barça Vitor Roque renaît au Brésil et fait regretter les Catalans !

En juillet 2023, le FC Barcelone déboursait 30 millions d’euros plus 31 millions de bonus pour s’offrir Vitor Roque, 18 ans, meilleur attaquant de moins de 20 ans d’Amérique du Sud, auteur de 20 buts en une seule saison avec Athletico Paranaense. Un profil de buteur pur, physique comparé à Ronaldo par ceux qui suivaient le Brésilien de près. Le joueur devait arriver à l’été 2024, mais Barcelone a décidé de l’intégrer plus tôt, dès janvier 2024, en plein milieu de saison européenne après des galères au poste de numéro 9. Et c’est là que tout s’est compliqué. Arrivé dans un club en crise financière, dans un vestiaire qu’il ne connaissait pas, dans un championnat aux exigences tactiques radicalement différentes, et ce quelques semaines après une blessure, Vitor Roque n’a jamais réussi à s’installer. Malgré quelques petits éclats, 2 buts en 16 matches, il n’a jamais su lancer son aventure catalane.

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Pour lui redonner du temps de jeu et de la confiance, le Barça avait décidé de le prêter au Real Betis lors de la saison 2024-2025. Et le résultat n’a pas été plus brillant : 4 buts en 22 matchs de Liga. Des chiffres bien loin des attentes placées en lui au moment de son transfert record. Et en janvier 2025, Palmeiras déboursait 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus pour le rapatrier au Brésil. De retour sur son continent, son football, Vitor Roque a vite retrouvé des sensations. Lors de sa première saison à Palmeiras en 2025, il inscrit 20 buts en 44 matchs dont 16 buts en 33 matchs de Série A, soit l’un des meilleurs bilans du championnat brésilien.

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Le Barça n’a jamais su le protéger

Élu dans le onze type de la Série A en fin de saison, il reçoit la Bola de Prata, l’équivalent du trophée du meilleur joueur au Brésil. En 2026, malgré une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains fin mars, il a déjà inscrit 6 buts en 16 matchs. Et ce renouveau n’est pas passé inaperçu côté catalan. Dans une interview accordée au média brésilien GE, Deco, le directeur sportif du Barça, a tenu à évoquer la gestion hasardeuse du Barça dans ce dossier et a montré quelques regrets sur son cas. «Je ne sais pas s’il était au courant de ce qui se disait dans la presse au quotidien… Je pense que nous avons manqué de soutien, nous n’avons pas réalisé qu’il n’allait pas bien mentalement. Son talent est là, il le prouve. Arriver en janvier, en plein milieu de la saison européenne, et ce après une blessure, a conditionné son processus d’adaptation. Ce n’est pas un échec pour nous. Il est sur la bonne voie, et j’en suis ravi car c’est un très bon garçon», a-t-il déclaré.

Des mots qui sonnent comme un aveu. Le club n’avait pas su créer les conditions nécessaires à l’éclosion d’un talent qu’ils avaient pourtant payé une fortune. Ils pourront se consoler en se disant que la réussite sportive du joueur fait du bien aux finances puisqu’en le vendant à Palmeiras, le Barça avait intégré des bonus, cinq millions supplémentaires si le joueur est parmi les trois meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, si Palmeiras est champion en Copa Libertadores et si l’attaquant joue au moins 60% des matchs en tant que titulaire. Pour l’heure, «El Tigrinho» renaît au Brésil et à 21 ans seulement, il n’a pas abandonné son rêve de briller en Europe un joueur. Cette fois, pas sur que ce soit au Barça…