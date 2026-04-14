Georginio Wijnaldum veut faire son retour en Premier League

Georginio Wijnaldum souhaite effectuer son grand retour en Premier League la saison prochaine, à l’issue de son contrat en Arabie saoudite cet été, où il évolue du côté d’Al-Ettifaq. L’ancien milieu de Liverpool (2016-2021), passé aussi au Paris Saint-Germain sans jamais vraiment s’y imposer, n’écarte pas un retour en Angleterre selon Sky Sports. En effet, la Premier League est un championnat dans lequel il s’était imposé comme une référence à son poste au cours de ses années passées à Newcastle et à Liverpool.

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À 35 ans, le Néerlandais n’envisage pas encore la retraite et estime pouvoir continuer à évoluer au très haut niveau, fort d’une saison aboutie avec son club : 14 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Ce possible comeback en Premier League dépendra désormais des opportunités qui s’offriront à lui cet été, même s’il ne devrait pas rejoindre un club du top 6 au vu de son âge.