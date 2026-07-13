Le RC Lens s’active pour rapatrier Loïs Openda !

La saison dernière, Jean-Louis Leca a particulièrement gâté les supporters artésiens en mettant tout en œuvre pour attirer Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin. Véritables "impact players", ils ont grandement participé à la superbe saison des Sang et Or. Si la direction martèle aujourd’hui qu’elle ne fera pas de folie financière cet été, cela n’empêche pas la cellule de recrutement de flairer les très bons coups. Selon nos informations, l’objectif actuel est de faire revenir au bercail un visage bien connu : Loïs Openda, qui n’a laissé que d’excellents souvenirs dans le Nord.

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L’international belge (26 ans) avait littéralement explosé sous les couleurs lensoises lors de l’exercice 2022-2023, compilant 21 buts et 4 passes décisives en 38 rencontres. Ces performances hors normes lui avaient valu un transfert retentissant de 40 M€ au RB Leipzig. En Allemagne, il a confirmé son statut de redoutable buteur (41 réalisations et 18 passes décisives en 93 matchs). Mais la machine s’est enrayée l’an passé. Prêté à la Juventus avec une option d’achat obligatoire de 42,5 M€, Openda a traversé une saison catastrophique, ponctuée de seulement 2 petits buts en 34 matchs. Une méforme qui lui a même barré la route de la Coupe du Monde 2026.

La prise en charge du salaire, un obstacle d’envergure pour le RC Lens

Aujourd’hui, la Vieille Dame ne compte plus sur lui et lui cherche activement une porte de sortie en prêt, dans l’espoir qu’il se relance et retrouve sa valeur marchande. Plusieurs courtisans européens sont à l’affût mais le RC Lens dispose de sacrés arguments pour espérer boucler l’opération. Loïs Openda a gardé un attachement profond pour Bollaert et y voit un environnement idéal pour se relancer, à l’image d’Odsonne Edouard récemment. De plus, le club artésien lui offre une place de choix, un temps de jeu garanti, et surtout l’opportunité de disputer la prestigieuse Ligue des Champions. C’est en substance le discours que lui tient Jean-Louis Leca depuis quelques jours.

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Cependant, l’opération reste particulièrement complexe à finaliser. L’obstacle majeur réside dans le salaire de l’attaquant international belge (33 sélections), sous contrat jusqu’en 2030 avec la Juve, qui est totalement incompatible avec la grille salariale lensoise. Pour que le deal aboutisse, il faudra impérativement trouver un terrain d’entente obligeant la Juventus à prendre en charge une bonne partie des émoluments du joueur. Lens va devoir manœuvrer habilement pour boucler ce dossier XXL et devancer définitivement une concurrence très agressive (Coventry discute également avec la Juventus). Les prochains jours s’annoncent décisifs pour ce qui pourrait être le coup de l’été en Artois.