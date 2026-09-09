Manchester United a fait une erreur monumentale avec Kylian Mbappé…

Les anecdotes sur la trajectoire de Kylian Mbappé sont nombreuses. La jeune pépite formée à l’AS Bondy a été proche de rejoindre le Stade Malherbe de Caen ou les Girondins de Bordeaux, mais c’est finalement l’AS Monaco qui a raflé la mise en 2013. La suite, vous la connaissez : Mbappé a fait ses débuts en équipe première en 2015, avant d’être transféré au Paris Saint-Germain en 2017. Hier, l’ancienne légende de Manchester United, Ryan Giggs, a dévoilé dans le podcast Rio Ferdinand Presents: The Debrief, une nouvelle anecdote concernant la carrière de l’actuel capitaine de l’équipe de France.

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Joueur phare des Red Devils de 1991 à 2014 (168 buts inscrits en 963 matches, l’ancien ailier gauche gallois, a été dans le staff mancunien entre 2014 et 2016. Et en 2015, une rencontre totalement inattendue va placer le nom de Mbappé sur sa route. « Je me trouvais donc dans le sud de la France. J’étais allé me promener dans le village voisin et je rentrais à l’hôtel. Et j’ai senti quelqu’un… vous savez, quand on a l’impression que quelqu’un nous suit. Je suis arrivé à l’hôtel et tout à coup, j’ai senti quelqu’un s’approcher de moi. Ce type s’appelle Lionel. Il s’approche de moi et me dit : “Salut, je m’appelle Lionel. Je voulais juste te dire bonjour. Je suis un grand fan de Manchester United et un grand fan de toi. Mais je regarde beaucoup de football junior en France, et tu dois absolument jeter un œil à ce joueur. Il s’appelle Kylian Mbappé. Il joue à Monaco et je pense que c’est un joueur pour Manchester United.” Quelques semaines plus tard, il m’a envoyé un e-mail avec tous les détails. »

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MU n’a pas été impressionné par Mbappé

La suite ? Au lieu de prendre ce Lionel pour un fou et passer son chemin, Giggs décida d’en parler à un membre du staff mancunien, avant d’aller observer de ses propres yeux le Bondynois en action. « J’en ai parlé à Albert, qui était un autre assistant à United à l’époque. On est allés voir quelques matchs de jeunes avec Monaco et on l’a vu. On s’est dit : “Waouh, c’est quoi ça ?” On voit parfois des joueurs qui ont quelque chose de spécial, mais lui, il avait vraiment l’air exceptionnel, c’était évident. » Emballé, Giggs a alors contacté la cellule de recrutement de MU pour recruter le jeune Français. Mais la suite va faire mal aux amoureux des Red Devils.

« On en a parlé à l’équipe de recrutement. Ils sont allés le voir. Quelqu’un en France est allé le voir et il jouait en fait à Paris. Monaco jouait contre le PSG. Ils sont donc allés à Paris pour le voir. Bref, je crois que quelques semaines plus tard, j’ai demandé à ce type : “Comment ça s’est passé ?” Il m’a répondu : “Ouais, ils n’étaient pas vraiment convaincus par lui, alors on a laissé tomber.” Et c’est tout. » Souvent raillé ces dernières années pour avoir dépensé des sommes folles (un peu plus d’un milliard d’euros depuis 2020), Manchester United a peut-être commis l’une de ses plus grosses erreurs de recrutement il y a onze ans.