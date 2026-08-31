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Ligue 1

Monaco : Filipe Luis en remet une couche sur Lamine Camara

Par Allan Brevi
1 min.

Alors que Chelsea est passé concrètement à l’offensive pour Lamine Camara, comme nous vous le révélions ces derniers jours, l’avenir du milieu monégasque reste incertain à l’approche de la fermeture du mercato. Les Blues cherchent à anticiper le départ d’Enzo Fernandez vers Manchester City, qui devrait rapporter plus de 140 millions d’euros, et ont accéléré sur l’international sénégalais, également suivi par Crystal Palace et Liverpool. L’AS Monaco a fixé le prix de départ de son joueur à 50 millions d’euros, une offensive qui n’est évidemment pas passée inaperçue auprès de Filipe Luis.

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Le technicien brésilien continue en effet de multiplier les louanges envers son milieu de terrain, dont il avait déjà dit n’avoir « jamais rien vu de tel » en 20 ans de carrière. Et alors que les sollicitations se multiplient autour de Camara, Filipe Luis en a remis une couche : « vous voyez le joueur qu’il est, le niveau… C’est incroyable. Le club, les joueurs et moi-même espérons qu’il restera. C’est un joueur d’élite. » Des mots forts qui interviennent donc au moment où Monaco pourrait être confronté à une offensive XXL de Chelsea pour son joyau sénégalais.

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