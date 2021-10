Manchester United : Marcus Rashford légèrement blessé

Mercredi soir, Marcus Rashford faisait sa première apparition dans le onze de départ de Manchester United depuis la finale de Ligue Europa perdue face à Villarreal en mai dernier. Malgré quelques occasions ratées, l’international anglais a relancé son équipe en marquant le but du 1-2 à la 53e minute.

Rashford a cédé sa place quelques minutes plus tard à Edinson Cavani, à cause d’une béquille dont il a été victime. Ole Gunnar Solskjaer l’a confirmé à l’issue de la rencontre : « c'était une jambe morte et parfois ça peut prendre plus de temps que ce que vous voulez. Mais si on le traite bien, il devrait s'en sortir », a-t-il déclaré. Sa présence pour la réception de Liverpool dimanche (17h30) pourrait être remise en cause.