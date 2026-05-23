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Girona et Majorque relégués en deuxième division espagnole

Par Jordan Pardon
1 min.
Thomas Lemar avec Gérone @Maxppp

Petite secousse en Espagne. Encore en Ligue des Champions la saison dernière, Girona retombe en seconde division espagnole. Les Catalans ont été tenus en échec par Elche ce samedi à l’occasion de la dernière journée de Liga (1-1), et terminent ainsi leur exercice à la 19e place du championnat.

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Plusieurs joueurs bien connus du foot européen y évoluaient cette saison, à l’image d’Ounahi, Witsel, Stuani, Bryan Gil, Donny van de Beek, Viktor Tsygankov, Daley Blind, Marc-André ter Stegen ou encore Thomas Lemar. Majorque va connaître le même sort puisque les coéquipiers de Vedat Muriqi terminent leur saison à la 18e place. Une contre-performance qui rend la performance du Kosovar encore plus remarquable. L’attaquant de 32 ans a inscrit 22 buts en Liga, talonnant ainsi le meilleur buteur, Kylian Mbappé (25 buts)

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