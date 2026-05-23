Girona et Majorque relégués en deuxième division espagnole

Petite secousse en Espagne. Encore en Ligue des Champions la saison dernière, Girona retombe en seconde division espagnole. Les Catalans ont été tenus en échec par Elche ce samedi à l’occasion de la dernière journée de Liga (1-1), et terminent ainsi leur exercice à la 19e place du championnat.

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Plusieurs joueurs bien connus du foot européen y évoluaient cette saison, à l’image d’Ounahi, Witsel, Stuani, Bryan Gil, Donny van de Beek, Viktor Tsygankov, Daley Blind, Marc-André ter Stegen ou encore Thomas Lemar. Majorque va connaître le même sort puisque les coéquipiers de Vedat Muriqi terminent leur saison à la 18e place. Une contre-performance qui rend la performance du Kosovar encore plus remarquable. L’attaquant de 32 ans a inscrit 22 buts en Liga, talonnant ainsi le meilleur buteur, Kylian Mbappé (25 buts)