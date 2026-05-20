CdM : la RDC annonce un forfait dans sa liste

Mauvaise nouvelle pour la RDC. Qualifiée pour le prochain Mondial 2026 et dans le groupe du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbekistan, la formation de Sébastien Desabre a dévoilé sa liste de 26 ans. Mais ce mercredi, la FECOFA a annoncé un forfait. C’est celui de Rocky Bushiri, défenseur de Hibernian FC qui manquera la compétition.

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«La Fédération Congolaise de Football Association informe du forfait de Rocky Bushiri pour la Coupe du Monde 2026, suite à une blessure contractée lors de son dernier match avec son club. Afin de compléter la liste des 26 Léopards sélectionnés, le staff technique a convoqué Aaron Tshibola, joueur de Kilmarnock FC, en remplacement. La FECOFA souhaite un bon rétablissement à Rocky Bushiri», a expliqué le communiqué de la FECOFA.