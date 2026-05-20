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CdM : la RDC annonce un forfait dans sa liste

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour la RDC. Qualifiée pour le prochain Mondial 2026 et dans le groupe du Portugal, de la Colombie et de l’Ouzbekistan, la formation de Sébastien Desabre a dévoilé sa liste de 26 ans. Mais ce mercredi, la FECOFA a annoncé un forfait. C’est celui de Rocky Bushiri, défenseur de Hibernian FC qui manquera la compétition.

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Fecofa RDC_Officiel
🚨 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋

#CarnetMedical #RockyBushiri #AaronTshibola #Fecofardc #Leopards #FIFAWC2026
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«La Fédération Congolaise de Football Association informe du forfait de Rocky Bushiri pour la Coupe du Monde 2026, suite à une blessure contractée lors de son dernier match avec son club. Afin de compléter la liste des 26 Léopards sélectionnés, le staff technique a convoqué Aaron Tshibola, joueur de Kilmarnock FC, en remplacement. La FECOFA souhaite un bon rétablissement à Rocky Bushiri», a expliqué le communiqué de la FECOFA.

Pub. le - MAJ le
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