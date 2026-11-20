Formé à l’Ajax Amsterdam, puis passé par Twente et Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange (28 ans) a découvert l’Olympique de Marseille en 2024. Aujourd’hui, le gardien néerlandais est le titulaire dans les cages olympiennes et vit confortablement du côté d’Aix. Une situation qui contraste avec son arrivée dans la cité phocéenne. Dans un entretien accordé au média batave VI, le joueur a confié qu’il avait été impressionné par la ville de Marseille et son engouement pour les joueurs de l’OM.

La suite après cette publicité

« Avec ma famille, ma fiancée et notre fils d’un an et demi, nous allons bien maintenant. Au début, nous avons vécu à Marseille même pendant trois mois. Cependant, en tant que joueur, on ne peut pas se promener tranquillement dans la rue. Absolument pas. J’étais reconnu à chaque mètre. Comme une star de cinéma. C’était génial pendant un temps, mais pas toujours pratique. Beaucoup de joueurs vivaient déjà à Aix-en-Provence. Il y a le calme, la nature, et c’est un endroit magnifique où vivre. C’est pourquoi nous avons fait de même. Quand on arrive, on se rend compte de l’immensité de Marseille. On traversait la ville en taxi et je ne voyais que des gens en maillot du club. Partout. Absolument partout. Du football, du football, du football. Et c’est juste Marseille, Marseille, Marseille. Je vois encore ça tous les jours. Chaque jour, je suis à nouveau impressionné par l’intensité avec laquelle le club est vécu. Mon premier match à l’extérieur était à Brest. À l’autre bout de la France. Deux cents personnes nous attendaient à l’aéroport. Et quand on est entrés sur le terrain à Angers le mois dernier, le stade a commencé à acclamer. Quand l’équipe locale est entrée sur le terrain, il y a eu des sifflets. Il y avait plus de supporters de Marseille que de supporters de l’équipe locale. Cela peut aussi donner lieu à des situations étranges. L’été dernier, je savais que j’allais déménager, alors je suis allé acheter des cartons. J’étais dans une quincaillerie quand on m’a reconnu. Des tas de gens ont commencé à me prendre en photo. Elles ont été immédiatement mises en ligne, et les médias en ont déduit que j’étais en train de changer d’équipe. À cause de ces cartons de déménagement sous le bras. « Il part, il fait déjà ses cartons », ont-ils écrit. Super. J’aurais pu en rire. »