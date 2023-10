OL - Lorient : les compositions officielles

Suite de la 8e journée de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui accueille Lorient au Groupama Stadium. Actuellement dernier du classement et en crise sportive, l’OL est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Les Gones n’ont plus marqué depuis le 3 septembre dernier, une victoire ce dimanche serait l’élément déclencheur d’un potentiel renouveau. En face, Lorient est également dans une position délicate et figure à la 16e place du classement. Les Merlus n’ont plus gagné depuis 4 matchs et présentent le pire bilan du championnat en déplacement, un match de la peur donc entre deux équipes sans confiance. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Fabio Grosso effectue beaucoup de changements par rapport au match de la semaine passée. Le champion du monde 2006 opte pour un 4-3-3, le jeune Diawara est titularisé et pousse Tolisso sur le banc. L’autre surprise c’est la non titularisation de Cherki, ce sont Nuamah et Jeffinho qui accompagneront Lacazette en attaque. Côté Merlus, Régis Le Bris aligne son équipe en 3-4-2-1. Le technicien lorientais fait dans le classique, le trio Tosin-Kroupi-Fauvre aura pour but de peser sur la défense rhodanienne.

Les compositions

OL : Lopes - Mata, O’Brien, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Diawara - Nuamah, Lacazette ©, Jeffinho.

Lorient : Mvogo - Laporte, Talbi, Touré - Yongwa, Abergel ©, Ponceau, Le Bris - Faivre, Kroupi, Tosin.