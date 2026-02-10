De la Premier League aux portes de la D3 anglaise : la terrible descente aux enfers de Leicester !

Le plus grand exploit du siècle semble lointain pour Leicester. Champion surprise d’Angleterre au terme d’une saison 2015-2016 historique avec N’Golo Kanté, Riyad Mahrez ou encore Jamie Vardy sous les ordres de Claudio Ranieri, Leicester s’était ensuite établi comme un poil à gratter du championnat. Échouant aux portes de la Ligue des Champions (disputée en 2017 avec un quart de finale) en 2020 et 2021 avec deux cinquièmes places, Leicester restait un club majeur du côté de la Perfide Albion. Toutefois, la réduction des investissements et certains mauvais choix ont conduit à une relégation en 2023 en Championship. Champion la saison suivante sous les ordres d’Enzo Maresca, Leicester est remonté en Premier League pour mieux redescendre. Dix-huitième l’été dernier, le club anglais a été relégué en Championship et, cette fois-ci, cela se passe moins bien.

Devant se séparer de nombreux joueurs, Leicester a vendu pour 57 millions d’euros et a vu de nombreux cadres partir à l’image de la légende Jamie Vardy qui s’est exilé à Cremonese. Danny Ward et Conor Coady ont rejoint Wrexham, Mads Hermansen est allé à West Ham alors que Kasey McAteer a rallié Ipswich Town. James Justin a signé à Leeds United, Wilfred Ndidi a rejoint Besiktas tandis que Bilal El Khanouss a été prêté à Stuttgart. Limité financièrement, Leicester a dû se contenter que de prêts avec Jordan James (Rennes), Aaron Ramsey (Burnley), Jamaal Lascelles (Newcastle), Julian Carranza (Feyenoord) ou encore Joe Aribo (Southampton), mais la machine a eu du mal à se mettre en place. Jamais vraiment dans le coup pour remonter, Leicester a toutefois connu une dynamique très compliquée au cours des dernières semaines avec 7 défaites sur les 10 derniers matches de championnat.

Aux portes de la relégation

Encore en embuscade pour les places en play-offs, Leicester s’est retrouvé à lutter pour son maintien. Conséquence, son coach Martí Cifuentes a été débarqué au profit d’Andy King, légende du club et joker de luxe lors du titre en 2016. Assurant l’intérim, l’ancien milieu de terrain gallois n’arrive pas pour autant à inverser la dynamique. Pire, le club a hérité d’une sanction avec une déduction de six points pour non-respect du Fair Play Financier de la Premier League. Leicester se retrouve donc 21e, soit à égalité de points avec Blackburn, premier relégable. « On en a parlé après avoir appris la nouvelle. Ça nous permet de savoir exactement où nous nous situons au classement. Au moins, maintenant on le sait et il nous reste 15 matchs pour nous assurer de ne pas être en dessous de cette ligne à la fin de la saison », a déclaré l’intérimaire Andy King. Des propos pas vraiment bien accueillis par les supporters qui s’attendaient plutôt à jouer la lutte pour remonter en Premier League en début de saison.

Pire encore, Leicester, qui dispose du pire bilan du championnat sur les dernières semaines, a tendance à s’autosaboter comme ce samedi contre Birmingham (défaite, 2-1) avec l’exclusion de Bobby De Cordova-Reid qui a plombé les Foxes et qui fait suite à celle de Caleb Okoli lors de la défaite contre Charlton (2-0) le week-end précédent. « Je pense qu’il faut absolument revoir la discipline. Je crois que c’est la quatrième fois cette saison que nous écopons de cartons rouges en première mi-temps. De toute façon, tous ceux qui connaissent le football savent que jouer à 10 contre 11 pendant une durée quelconque est difficile, et encore plus pendant plus d’une heure, comme ce fut le cas lors des deux derniers matchs. En ce moment, on se tire une balle dans le pied. On se complique vraiment la tâche », a confié Andy King. Toujours à la recherche d’un coach numéro un, Leicester n’a toujours pas trouvé de candidat idéal et Andy King poursuit pour le moment. Le technicien gallois peut s’appuyer sur certains cadres comme Abdul Fatatwu (7 buts et 7 passes décisives) ou encore Jordan Ayew (5 buts et 3 passes décisives), ainsi que sur la révélation Jordan James (9 buts et 3 passes décisives) qui cartonne depuis son arrivée de Rennes en prêt. Pour autant, malgré de bons arguments pour se maintenir, Leicester va devoir batailler fort lors des 15 derniers matches de la saison pour rester en Championship…