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Accord trouvé entre Aston Villa et le PSG pour le transfert d’Ibrahim Mbaye !

Alors qu’il avait trouvé un terrain d’entente contractuel avec Liverpool, Ibrahim Mbaye ne rejoindra pas les Reds. En effet, la presse anglaise annonce qu’un accord de principe a été trouvé entre l’international sénégalais, le PSG et Aston Villa pour le transfert du Titi âgé de 18 ans chez les Villans.

Par Kevin Massampu
2 min.
Ibrahim Mbaye @Maxppp

La fin du mercato s’annonce particulièrement lucrative pour le Paris Saint-Germain. Après avoir renforcé son effectif cet été avec cinq arrivées, le double champion d’Europe en titre s’apprête désormais à renflouer ses caisses grâce à plusieurs ventes majeures. La première devrait être celle de Bradley Barcola, qui va rejoindre Liverpool dans les prochaines heures dans le cadre d’un transfert estimé à 140 millions d’euros. Un énorme chèque auquel devrait rapidement s’en ajouter un autre, avec le départ d’Ibrahim Mbaye. Également annoncé à Liverpool, le Titi Parisien va finalement s’engager à Aston Villa, selon The Athletic.

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Sur le départ depuis plusieurs semaines, l’international sénégalais (15 sélections) avait trouvé un terrain d’entente avec les Reds autour d’un contrat de cinq ans. Liverpool avait ensuite entamé les négociations avec le PSG, qui réclamait environ 70 millions d’euros pour son ailier âgé de 18 ans. Les Reds, eux, l’évaluaient autour de 50 millions d’euros et ne souhaitaient pas dépasser les 60 millions d’euros. Une différence de valorisation qui a finalement ouvert la porte à la concurrence d’Aston Villa.

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Aston Villa et le PSG ont trouvé un accord de principe

Selon The Athletic, les Villans ont trouvé un accord de principe avec le PSG pour le transfert d’Ibrahim Mbaye. Le montant total de l’opération est estimé à 55 millions d’euros. Le média britannique précise aussi que la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris, respectivement présidents du PSG et propriétaire d’Aston Villa, a joué un rôle clé dans les négociations. 

Barré par une concurrence particulièrement importante dans le secteur offensif parisien, Mbaye va donc découvrir la Premier League avec Villa, l’un des huit adversaires du PSG en phase de ligue, en Ligue des Champions cette saison. Le natif de Trappes n’avait d’ailleurs participé ni à la Supercoupe d’Europe remportée contre Aston Villa (2-1), ni au Trophée des Champions perdu face à Lens (0-1), alors que son avenir devait être réglé avant qu’il ne retrouve les terrains. C’est désormais à Birmingham que l’ailier sénégalais poursuivra sa progression.

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