PSG : les souvenirs de finales européennes de Benoît Cauet et Julio César Dely Valdés

Le Paris SG et QSI attendaient ça depuis 2011. L'heure est enfin arrivée. Ce dimanche, le club de la capitale a l'occasion de décrocher la première Ligue des Champions de son histoire. Les hommes de Thomas Tuchel se sont hissés pour la première fois de l'histoire de l'écurie francilienne en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais si les Parisiens sont novices en C1, ils ont déjà joué deux finales européennes, en 1996 et en 1997, en Coupe des Coupes, aujourd'hui disparue. La première, les Rouge-et-Bleu, qui avaient sorti auparavant le Celtic, le Parme de Hristo Stoichkov et le Super Deportivo La Corogne de Mauro Silva, l'ont emportée face au Rapid de Vienne du célèbre Bulgare Tryfon Ivanov, grâce à un coup franc de Bruno N'Gotty (1-0). Julio César Dely Valdés, qui vivait sa première saison à Paris, se souvient.

«Ce sont de très jolis souvenirs. C'était l'accomplissement le plus important au niveau international pour le club. C'était incroyable, magique, unique ce que nous avons vécu lors de la première finale. C'était une sensation très grande, très positive. Arriver en finale, la gagner, soulever un trophée si important pour le club, c'était un moment fort», s'est remémorée la légende du football panaméen pour Foot Mercato. L'attaquant aux 23 buts en 64 matches de Ligue 1 sous le maillot parisien était également là un an plus tard, face au FC Barcelone, avec cette fois, un revers difficile à avaler et une défaite (1-0) sur un penalty de Ronaldo. «Arriver deux fois en finale en deux ans, c'était costaud, on a eu du mérite. Peu de clubs enchaînent deux finales européennes de suite. C'était grandiose pour le club, son évolution sur la scène européenne. On n'a pas pu gagner ce match, très équilibré, très disputé, qui s'est joué sur un fait de jeu isolé, avec ce penalty», a-t-il regretté avant d'ajouter.

«Mais pour le club, disputer cette deuxième finale en deux ans a été quelque chose de grand», nous a-t-il expliqué. Benoît Cauet s'en souvient lui aussi. «Le parcours était superbe (demi-finale d'anthologie face à Liverpool et un huitième de finale renversant contre Galatasaray notamment), le Paris SG sortait d'une finale de Coupe des Coupes gagnée la saison précédente. Le club était habitué dans les années 1990 à être dans les derniers carrés des compétitions européennes. C'était son ambition, c'était dans la logique du club. Tout s'est très bien passé jusqu'à la finale, puis on l'a perdue. Il fallait un gagnant, ça n'a malheureusement pas été nous», a-t-il confié à Foot Mercato avant de poursuivre. «On a presque été au bout d'un parcours extraordinaire avec des matches exceptionnels, des souvenirs magnifiques. C'est plus facile à dire aujourd'hui, mais on était quand même content d'avoir été jusqu'en finale, malgré la frustration de l'avoir perdue. On a joué de grands matches, contre des grandes équipes, avec de superbes ambiances, c'était magique», a-t-il retenu.

L'histoire contre le Rapid, les regrets face au Barça

«Quand tu perds une finale, il y a des regrets quoiqu'il arrive. Le fil est infime. Mais un trophée aussi important, tu ne le gagnes pas tous les jours. L'essentiel, c'est qu'on avait tout donné. Tu ne peux pas refaire le monde. On n'avait pas mis nos occasions. Ils ont su marquer. Il nous a manqué quelque chose, c'est le jeu. Des regrets, on en a toujours, mais on a tout tenté. Maintenant, on est aussi tombé sur une équipe qui possédait celui qui encore aujourd'hui des années après, considéré comme le meilleur joueur du monde, Ronaldo», a-t-il résumé. Le milieu de terrain, qui n'aura passé qu'une seule saison au Parc des Princes (31 matches de L1, 4 buts), se souvient d'une préparation normale pour cet événement pourtant spécial. «Quand on arrive à un certain niveau et qu'on veut gagner, on ne regarde pas qui il y a en face. On sait que c'est des joueurs qui sont forts, mais autant que toi. Après, ça se joue sur la volonté, la détermination, sur les qualités que tu mets sur le terrain. Si tu es bien, tu peux réaliser de grandes performances», a-t-il indiqué avant de préciser.

«Il n'y avait pas eu de stress particulier, le groupe avait un vécu, c'est très important. Il y avait une structure d'équipe solide, des internationaux, français et étrangers, avec des parcours européens solides derrière eux. Moi, j'avais déjà un vécu. La somme des expériences fait que ces moments-là ne sont pas nouveaux, déjà connus. Cela te permet de te préparer au maximum de tes capacités. Il y a une certaine tension, qui est juste à avoir, puisque c'est une finale et qu'il faut gagner», nous a-t-il expliqué, repris par Julio César Dely Valdés. «Il y avait des internationaux français et étrangers habitués à jouer des matches sous haute pression, qui gèrent mieux ces rendez-vous. Ça compte forcément, ça aide. C'est normal qu'il y ait une forme de stress pour les joueurs. Ça dure jusqu'au coup d'envoi, puis ça se dilue et tu ne penses plus qu'au match. Moi j'étais sur le banc pour les deux finales, on sentait cette tension jusqu'au moment d'entrer en jeu», nous a raconté le buteur avant de poursuivre.

«Préparer une finale, c'est toujours spécial. Il faut essayer de ne laisser aucun détail au hasard. C'est un match à quitte ou double. Tu ne peux pas commettre d'erreurs, c'est interdit, tu n'as pas le temps de les réparer. Ce sont des matches uniques, alors la préparation est forcément spéciale. Le joueur le vit de façon spéciale. Les entraîneurs aussi. Ils analysent en détails tout ce qui a été bien et mal fait lors des derniers matches pour être fin prêts. L'entourage, la direction et les supporters, aussi le vit différemment». Benoît Cauet aussi se souvient du niveau de préparation pour cette finale. «Ce match contre le Barça, on l'a préparé avec nos qualités, on avait mis des choses en place, parce que quand tu as des joueurs forts en face, tu dois être organisé et compact. Après, offensivement, on n'a pas changé notre jeu, on était aussi arrivé là grâce à nos qualités, c'était notre force aussi, on n'allait pas dénaturer notre jeu pour une finale. On s'est adapté en jouant avec nos points forts en essayant de limiter ceux de l'adversaire», a-t-il lâché.

Mbappé et Neymar ont la clé

Pour l'affiche de cette année, les deux anciens finalistes voient une occasion en or pour le PSG de frapper enfin un très grand coup sur la scène continentale. «Moi, je vois une opportunité énorme pour Paris et je pense que Mbappé peut faire la différence sur ce match-là. Il est bien, il s'entend bien avec Neymar. Il peuvent marquer sur une seule occasion. Le Bayern a besoin de plusieurs occasions pour marquer. La différence, Paris peut la faire sur le réalisme», nous a pronostiqué l'ancien coach de Concarneau. Julio César Dely Valdés abonde dans son sens. «Le PSG a une énorme opportunité de démontrer pourquoi il a autant investi ces dernières années. C'est le moment pour le PSG de franchir ce palier et atteindre leur objectif principal face à un énorme rival», a-t-il assuré, admirateur de «l'élégance et du pouvoir d'accélération» de Kylian Mbappé, imaginant un match spectaculaire et équilibré.

«Le PSG a la meilleure défense de la Champions cette saison. Peu d'équipes ont ce pouvoir offensif aussi. Si je me fie à la demi-finale du Bayern contre l'OL, Lyon peut avoir deux buts d'avance à la fin du premier quart d'heure. Sans retirer de mérite aux joueurs lyonnais, je crois que le PSG a des joueurs plus réalistes, plus forts et davantage habitués à ce genre de matches. La clé est là. Le Bayern a une super attaque mais il aura face à lui la meilleure défense de la compétition. Et le Bayern encaisse des buts aussi. Et le pouvoir offensif du PSG, avec Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar, c'est quelque chose, j'espère qu'ils seront à 100%. Ce sera un sacré duel. Mon petit cœur bat pour le PSG», nous a-t-il dit, voyant une affiche ouverte.

«Les deux équipes ont démontré leur style pendant leur parcours cette saison et ont repris fort après la pause. Ce sont deux équipes offensives avec deux entraîneurs joueurs. Je ne crois pas que les deux équipes vont changer pour ce match. Elles vont rester fidèles à leur style. Il y aura sans doute un round d'observation, chaque équipe se dira : "waouh, regarde qui il y a en face !". Puis elles se remettront à produire leur football. Ça promet». Même analyse pour Benoît Cauet. «Il y a un vrai match. Les points forts de Paris sont les points faibles du Bayern : la vitesse dans la profondeur. Neymar et Mbappé, sur la vitesse, peuvent faire la différence. Il faudra un bloc défensif costaud, très bien organisé, ne rien concéder, ne rien lâcher. Mais le Bayern, c'est une vraie machine, il ne faudra rien lâcher», a-t-il conclu. On a hâte d'y être !