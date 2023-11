Nice : Francesco Farioli est fan de Luis Enrique

Depuis le début de la saison, l’Italie fait bon nombre de ses gros titres sur la réussite de Francesco Farioli avec l’OGC Nice. Il faut dire que le technicien vient tout juste de lâcher la première place de Ligue 1 au profit du PSG, club qu’il est allé battre chez lui au Parc des Princes en septembre, tout comme il a battu Monaco à Louis II. Des références qui ont un écho de l’autre côté de la frontière. Le jeune (34 ans) technicien du Gym a été interrogé par La Gazzetta dello Sport ce jeudi et revient sur ce début de saison. Il a particulièrement apprécié les louanges de Luis Enrique à son égard.

La suite après cette publicité

«Ça fait plaisir surtout que c’est l’un des entraîneurs les plus innovants de la dernière décennie. Les compliments ne durent pas longtemps et doivent être partagés avec mon staff. La victoire à Paris est une étape. Le tournant, c’est à Lorient (1-1, le 20 août), où nous avons dominé et avons été égalisés après une erreur mais nous étions convaincus d’être sur la bonne voie. Mbappé ? C’est un extraterrestre. Et si vous l’arrêtez, cinq autres joueurs du PSG se mettront en avant», assure l’entraîneur niçois, qui a encaissé deux buts de la part du champion du monde lors du succès des Aiglons (3-2) à Paris le 15 septembre dernier.