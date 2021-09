Chelsea : un nouveau prétendant se manifeste pour Antonio Rüdiger

Le cas Antonio Rüdiger commence à créer une certaine crispation en interne à Chelsea. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central allemand souhaiterait signer un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière. Et pour prolonger avec les Blues, l'intéressé réclamerait en effet plus de 12 millions d'euros annuels. Le club londonien a déjà prévenu l'international allemand que son offre de prolongation n'excéderait pas les neuf millions d'euros.

Les négociations entre toutes les parties patinent et les grands clubs européens scrutent avec attention la situation. C'est le cas du Real Madrid et du PSG notamment. Mais un autre prétendant pourrait entrer dans la danse : Tottenham. Selon les informations de ESPN, les Spurs qui avaient déjà discuté avec Rüdiger la saison dernière, se verraient bien revenir à la charge pour accueillir l'intéressé libre de tout contrat. Par ailleurs, Antonio Rüdiger souhaiterait rester à Londres dans l'absolu. Une précision de taille pour le Real et le Paris SG dans ce dossier...