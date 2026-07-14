AS Monaco : Jordan Teze est convoité

Après une saison 2025-2026 particulièrement réussie du côté du Rocher, Jordan Teze est à un tournant de sa carrière. Le défenseur droit néerlandais de 26 ans, arrivé du PSV pour 10 millions d’euros il y a deux ans, pourrait être l’objet d’un gros transfert cet été.

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Effectivement, selon nos informations, il est ouvert à un départ de la Principauté dans les prochaines semaines. Plusieurs clubs de Premier League et de Serie A suivent de très près sa situation et pourraient donc passer à l’attaque avec une offre rapidement.