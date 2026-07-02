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Après Gonçalo Ramos, l’AC Milan rêve de Virgil van Dijk

Par Sasha Nahon
1 min.
Virgil van Dijk @Maxppp

L’AC Milan poursuit un mercato ambitieux. Le club lombard a officialisé l’arrivée de Gonçalo Ramos, recruté au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2031. Les Rossoneri ont déboursé 65 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 5 millions de bonus, permettant au PSG de récupérer l’investissement réalisé pour l’attaquant portugais. Désormais, les dirigeants milanais souhaitent renforcer leur défense centrale et rêvent d’un autre grand nom : Virgil van Dijk selon La Gazzeta Dello Sport. Sous contrat avec Liverpool, le défenseur néerlandais figure en bonne place sur les tablettes du club, même si un tel dossier s’annonce particulièrement complexe.

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En parallèle, Milan étudie des alternatives plus accessibles. Gonçalo Inácio, le défenseur du Sporting Portugal, apparaît comme l’une des pistes les plus crédibles. Âgé de 25 ans, l’international portugais, déjà connu de Ruben Amorim, représenterait un investissement estimé entre 30 et 40 millions d’euros. Son profil, plus jeune et moins coûteux que celui de Van Dijk, correspond également à la stratégie du club. Les dirigeants milanais semblent en tout cas décidés à poursuivre leurs investissements afin de bâtir une équipe capable de retrouver les sommets en Italie comme sur la scène européenne.

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