Le PSG est fixé pour Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi avant le Bayern Munich !

À deux jours du choc face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain voyait encore quelques incertitudes après la victoire à Angers (0-3). Achraf Hakimi, apparu en difficulté en fin de première période, était sorti prématurément, tout comme Lucas Hernandez et Fabián Ruiz, ou encore un contact dangereux impliquant Nuno Mendes, qui avait alimenté les inquiétudes. D’autant que l’entraîneur parisien était resté volontairement flou après la rencontre, refusant de donner des indications, car «ce n’était pas le moment de donner des informations au Bayern».

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Mais dès le lendemain, le climat s’est apaisé, d’après Le Parisien. Les joueurs les plus sollicités ont bénéficié d’un programme allégé, tandis que les autres ont travaillé normalement. Surtout, aucun pépin sérieux ne semble avoir été confirmé, et les doutes entourant l’état de santé d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes se sont dissipés au fil des heures. De quoi rassurer le staff parisien et Luis Enrique, malgré les pépins physiques rencontrés lors du déplacement chez le SCO d’Angers.

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Excellente nouvelle pour Vitinha

Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Car la bonne nouvelle concerne également Vitinha. Écarté ces derniers jours en raison d’une inflammation au talon survenu lors de la défaite contre l’Olympique Lyonnais, le milieu portugais est attendu de retour à l’entraînement collectif et pourrait même postuler pour intégrer le groupe mardi soir. Un renfort de poids pour Paris, qui, au-delà de cette affiche européenne, sort d’un week-end parfait avec une nouvelle victoire en Ligue 1 et un pas de plus vers un nouveau titre national.

«Tous les Parisiens sont prêts, on a envie de jouer cette demi contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais on est les Champions d’Europe en titre. On a l’envie de commencer ce match. Tout va bien, pas de soucis», avait ajouté le technicien asturien au sortir de la victoire samedi soir. Car seul le jeune Quentin Ndjantou devrait manquer à l’appel pour le choc de la saison, laissant entrevoir un PSG proche de son onze type pour ce rendez-vous crucial contre les Bavarois.