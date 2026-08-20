FC Barcelone : réunion Deco - Jorge Mendes pour deux joueurs
En Espagne, la discrétion a ses limites et Deco le sait mieux que personne. Comme révélé par la presse espagnole, le directeur sportif du FC Barcelone a rencontré ce soir Jorge Mendes dans un hôtel barcelonais. L’ancien joueur du club espérait profiter d’un cadre discret, à l’abri des regards, mais c’était sans compter sur les caméras d’El Chiringuito, jamais bien loin.
🚨 Cumbre Deco-Mendes en un hotel de Barcelona.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2026
👉 Nombres como Balde y Casadó sobre la mesa. Ambos podrían abandonar el Barça este verano.
📹 @marccnunezz pic.twitter.com/JAV50qw7f2
Selon la presse espagnole, Jorge Mendes et Deco devraient échanger sur le cas de deux joueurs : Alejandro Balde et Marc Casado. Le premier, sous contrat jusqu’en 2028, a notamment été cité du côté de Manchester Untied ces dernières heures. Quant au second, il est assuré de quitter le club d’ici la fin du mercato.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer