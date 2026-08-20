FC Barcelone : réunion Deco - Jorge Mendes pour deux joueurs

En Espagne, la discrétion a ses limites et Deco le sait mieux que personne. Comme révélé par la presse espagnole, le directeur sportif du FC Barcelone a rencontré ce soir Jorge Mendes dans un hôtel barcelonais. L’ancien joueur du club espérait profiter d’un cadre discret, à l’abri des regards, mais c’était sans compter sur les caméras d’El Chiringuito, jamais bien loin.

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🚨 Cumbre Deco-Mendes en un hotel de Barcelona.



👉 Nombres como Balde y Casadó sobre la mesa. Ambos podrían abandonar el Barça este verano.



📹 @marccnunezz pic.twitter.com/JAV50qw7f2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2026

Selon la presse espagnole, Jorge Mendes et Deco devraient échanger sur le cas de deux joueurs : Alejandro Balde et Marc Casado. Le premier, sous contrat jusqu’en 2028, a notamment été cité du côté de Manchester Untied ces dernières heures. Quant au second, il est assuré de quitter le club d’ici la fin du mercato.