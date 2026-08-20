Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone : réunion Deco - Jorge Mendes pour deux joueurs

Par Jordan Pardon
1 min.
Jorge Mendes @Maxppp

En Espagne, la discrétion a ses limites et Deco le sait mieux que personne. Comme révélé par la presse espagnole, le directeur sportif du FC Barcelone a rencontré ce soir Jorge Mendes dans un hôtel barcelonais. L’ancien joueur du club espérait profiter d’un cadre discret, à l’abri des regards, mais c’était sans compter sur les caméras d’El Chiringuito, jamais bien loin.

La suite après cette publicité

Selon la presse espagnole, Jorge Mendes et Deco devraient échanger sur le cas de deux joueurs : Alejandro Balde et Marc Casado. Le premier, sous contrat jusqu’en 2028, a notamment été cité du côté de Manchester Untied ces dernières heures. Quant au second, il est assuré de quitter le club d’ici la fin du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marc Casadó Torras
Alejandro Baldé

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marc Casadó Torras Marc Casadó Torras
Alejandro Baldé Alejandro Baldé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier