Cologne se sépare de son entraîneur

Cologne a décidé de se séparer de son entraîneur Lukas Kwasniok ce dimanche, après le match nul spectaculaire concédé à domicile face au Borussia Mönchengladbach (3-3) lors du derby rhénan. Ce nouveau changement illustre une instabilité chronique au sein du club allemand, qui enregistre là son dixième entraîneur en l’espace de 10 ans, depuis le départ de Peter Stöger en 2017.

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Actuellement 15e de Bundesliga, Cologne reste sous la menace directe de la zone de barrage, avec seulement deux points d’avance sur Sankt Pauli à 7 journées de la fin. Arrivé en juin dernier, Kwasniok n’aura donc pas résisté à cette situation délicate. En attendant la nomination d’un successeur, son adjoint René Wagner assurera l’intérim pour les prochaines rencontres.