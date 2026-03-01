Le retour de Djamel Belmadi au Qatar tourne à la catastrophe

Djamel Belmadi était parti épuisé. Le 23 janvier 2024, au lendemain de l’élimination de l’Algérie au premier tour de la CAN en Côte d’Ivoire, un nouveau fiasco après l’élimination en poule de la CAN 2021, le sélectionneur algérien avait annoncé sa démission. Après six ans d’une aventure historique (CAN 2019, série de 35 matchs sans défaite), il claquait la porte de la FAF dans un climat de rupture, sans indemnités. S’en est suivi plus d’un an et demi de pause au Qatar, le pays où il vit, pour se ressourcer avant que la Qatar Super League ne l’appelle de nouveau. Al-Duhail, pour la troisième fois, lui tendait les bras.

Il avait tout pour réussir là-bas. Il faut dire que Djamel Belmadi connaissait Al-Duhail mieux que quiconque, puisqu’il y avait déjà connu deux expériences (2010-12 et 2015-18), remportant 7 trophées sur 12 possibles, devenant le premier entraîneur de l’histoire du Qatar à réaliser le triplé en 2018. Le club, qui appartient à la famille princière al-Thani, avait décidé de lui donner des moyens en s’offrant Piątek, Marco Verratti, Adil Boulbina, Benjamin Bourigeaud, Youssouf Sabaly ou encore Jean-Charles Castelletto et Boubakary Soumaré. Un effectif XXL pour la QSL qui devait permettre d’atteindre l’objectif d’essayer d’aller chercher la Ligue des champions asiatique et le championnat. Et pourtant, dès les premières semaines de son nouveau projet, les ambitions ont buté sur une réalité cruelle liée notamment à des absences répétées dues aux trêves internationales, aux blessures et à un manque de cohésion du groupe.

Djamel Belmadi est sans solution

Aussi, dans un style qui le caractérise depuis quelques années, l’ancien joueur de l’OM n’a pas perdu sa nervosité sur le banc. Une nervosité souvent transmise à ses joueurs et qui donne parfois des scènes rarissimes pour un coach, comme après une défaite à domicile 3-2 contre Al-Ahli où Benjamin Bourigeaud avait offert le troisième but sur une bourde monumentale. Belmadi avait été aperçu en larmes sur le banc au coup de sifflet final, sous le poids d’une pression et d’une frustration liées à de très nombreux mauvais résultats. Plus récemment, il s’était jété par terre, main sur le visage après un raté de son équipe en fin de match face à Al-Sailiya avant de tirer dans une bouteille par terre. Car rien ne va plus pour lui désormais. Ce jeudi, après la nouvelle défaite de son équipe, il est apparu le visage fermé puis est rentré directement au vestiaire sans un mot. Il faut dire que son équipe touche le fond. Al-Duhail est au fond du gouffre, 8e de la Qatar Stars League malgré un effectif largement supérieur à la concurrence. Belmadi, depuis son retour, affiche un bilan de 11 défaites en 29 matchs, soit 1,24 point par match. Son pire total en carrière.

Il semble impuissant sur son banc depuis quelques semaines déjà. En conférence de presse début février avant la réception d’Umm Salal, il avait expliqué qu’il ne pouvait pas faire grand-chose avec un effectif aussi décimé. « Ce sont des circonstances que je vis pour la première fois dans ma carrière d’entraîneur. Je n’ai jamais été confronté à quelque chose de pareil, même en tant que joueur. Je n’ai jamais vu un tel nombre de joueurs clés absents, des joueurs qui influencent directement les performances de l’équipe. Mais nous devons nous adapter à cette réalité. » Mais cette excuse ne semble pas convaincre la presse qatarie qui commence à s’impatienter autour de son cas. Les quotidiens Al-Sharq et La Qatar Tribune pointent régulièrement les lacunes tactiques de l’équipe, tandis que le site Al-Kass Sports souligne que le club est aujourd’hui méconnaissable. La Qatar Tribune expliquait récemment qu’« Al-Duhail entre à chaque match sous pression, tétanisé ». La question de son avenir se pose désormais à voix haute dans les médias qataris et la direction, restée discrète jusqu’ici, ne pourra pas ignorer éternellement le nouveau bilan de Djamel Belmadi depuis son retour.