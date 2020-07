Les enseignements du retour du PSG sur les terrains

La suite après cette publicité

Ce n'était certes qu'un match amical de reprise mais après 4 mois sans football, et à 1 mois de l'échéance européenne, la prestation du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre se devait d'être convaincante. Elle l'a été et c'est tant mieux pour l'entraîneur Thomas Tuchel, qui n'aura que deux autres matches supplémentaires de préparation, contre Waasland-Beveren vendredi prochain puis le Celtic Glasgow le mardi suivant, avant d'entamer les matches officiels, avec les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue et enfin le quart de finale de la Ligue des Champions.

Premier enseignement de la partition jouée au stade Océane, le bon niveau physique des joueurs parisiens et une cadence déjà satisfaisante. Les accélérations de Neymar, Mbappé et Di Maria ont rythmé la première période, celles de Sarabia, Draxler et Kalimuendo la deuxième. Défensivement, Kimpembe et Kehrer ont fait une grosse impression dans l'impact physique, défendant en avançant, tandis que Marquinhos a fait parler la qualité de son jeu long à plusieurs reprises. Face à un adversaire dépassé, le PSG a pu faire le plein de confiance d'un point de vue technique, en enchaînant de belles séquences.

Le 4-4-2, le schéma du mois d'août ?

On a aussi pu constater que l'état d'esprit était au rendez-vous. Pas de grigris inutiles du côté de Neymar, une concentration régulière, un pressing quasi constant hormis dans des dernières minutes plus relâchées. Thomas Tuchel pouvait être satisfait de cela, même s'il n'a pas tout apprécié. « L'objectif de notre 4-4-2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon. Mais ce n'était pas l'objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme. » On peut cependant en conclure que le schéma de jeu en 4-4-2, utilisé lors des deux mi-temps avec des effectifs différents, sera retenu pour les prochaines échéances.

L'implication des Parisiens et leur joie visible de livrer à nouveau un match de football étaient indéniables. Les bonnes jambes des éléments offensifs a abouti à une pluie de buts qui ont franchi les frontières. En Italie, où l'on trouve le prochain adversaire en Ligue des Champions l'Atalanta, et en Espagne, où chaque but de Neymar et Mbappé est de toute façon analysé. Une pluie de buts, un état d'esprit intéressant et pas de blessure, le PSG a réussi sa rentrée.