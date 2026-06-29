Enzo Maresca s’excuse auprès de Chelsea

Nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca a fait part, ce lundi, de ses ambitions avec la formation mancunienne. Successeur de Pep Guardiola sur le banc des Skyblues, le technicien italien a également profité de son arrivée à Manchester pour revenir sur son expérience passée du côté de Chelsea.

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«La décision de partir n’était que la mienne. Ma démission de Chelsea m’a ouvert un chemin pour rejoindre Manchester City, un club que je connaissais très bien. Je suis aux anges d’avoir maintenant rejoint Manchester City», a ainsi avoué l’intéressé avant de s’excuser auprès de son ancien club. «Je reconnais que mon départ de Chelsea en plein milieu de la saison a causé des perturbations pour le club et je m’en excuse. Ce n’était ni mon intention ni mon souhait». Classe.