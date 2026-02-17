Les joueurs du Real Madrid et Alvaro Arbeloa dézinguent Gianluca Prestianni

Le Real Madrid s’est imposé 1-0 à Lisbonne ce soir, faisant un petit pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale de sa compétition fétiche. Il faudra donc confirmer au Bernabéu mercredi prochain. Mais ce match a surtout été marqué par un bien triste incident. Après le but de Vinicius Jr, par ailleurs somptueux, Gianluca Prestianni est allé chercher le Brésilien, et il lui a parlé, se cachant la bouche avec son maillot.

Instantanément, le Madrilène est devenu fou de rage, et s’en est allé chercher l’arbitre, qui a activé le protocole racisme, interrompant la rencontre pendant dix minutes. Sur les images de Movistar, le numéro 7 du Real Madrid semble indiquer à François Letexier que le joueur de Benfica l’a traité de singe. Après la rencontre, et même pendant le match dans le cas de Kylian Mbappé qui s’en est pris à Prestianni, les joueurs du Real Madrid ont logiquement défendu leur coéquipier.

Le Real Madrid est très énervé

« Je ne sais pas ce qu’il a dit, mais mes coéquipiers qui étaient à côté ont écouté de vilaines choses. Vinicius se bat contre ça depuis longtemps. C’est lamentable. Et on a autant de caméras qui ne peuvent pas filmer ça… Si tu te couvres la bouche, c’est pour une raison… Nous sommes fiers de Vini et de son match. C’est quelque chose de très grave », a indiqué Fede Valverde sur Movistar.

« Vinicius nous a dit que le joueur l’a insulté de singe, lui dit qu’il n’a rien dit de tel, qu’il a dit un truc genre tarlouze, ou je sais pas, je m’en fiche. Vini nous a dit de continuer à jouer. Ce genre de chose ne peut pas arriver », a de son côté expliqué Tchouameni. « Vini va bien, il est tranquille. C’est quelque chose qui ne nous plaît pas, il faut demander au joueur de Benfica ce qu’il a dit. Il faut éradiquer ça du football, et si les joueurs eux-mêmes ne jouent pas le jeu, c’est très compliqué », a pour sa part lancé Alvaro Arbeloa. Nul doute que Vinicius Jr prendra lui aussi la parole rapidement.