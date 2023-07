Le Bayern Munich a ciblé le remplaçant de Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Un nouveau grand talent pour le football géorgien. Alors que Georges Mikautadze avec Metz et Zuriko Davitashvili avec Bordeaux ont brillé en Ligue 2, le monde du ballon rond n’a eu que des yeux d’amour pour Khvicha Kvaratskhelia avec le Napoli. Néanmoins, un autre grand talent vient de ce petit pays de l’Est de l’Europe puisque Giorgi Mamardashvili (22 ans) cartonne avec Valence. Déjà intéressant la saison dernière, il a de nouveau été précieux en vue du maintien des Murciélagos. Des prestations solides qui plaisent en Premier League comme du côté de Chelsea, Manchester United et Tottenham.

Cependant, un autre club est sur le coup comme le souligne Sky Sports Germany. En effet, le Bayern Munich a pris la tendance pour le joueur en vue de l’avenir. S’il n’y a pas eu de négociations pour l’instant, il est estimé comme un possible successeur à Manuel Neuer sur les prochaines années. Âgé de 37 ans et sur le retour d’une grave blessure subie au ski, le portier allemand n’est pas encore sûr de revenir à son meilleur niveau et il n’est pas impossible que le Bayern Munich bouge cet été. Surtout que Yann Sommer veut partir tout comme Alexander Nübel.

