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Les parents de deux stars du Real Madrid ont appelé Florentino Pérez pour se plaindre

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Il est vraiment temps que la saison 2025/2026 se termine pour le Real Madrid. Ces derniers jours, l’ambiance s’est fortement dégradée et ce jeudi a été marqué par la nouvelle bagarre entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Le vestiaire merengue implose et la Cadena COPE révèle que certains comportements dépassent les limites.

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Ainsi, selon le média espagnol, les parents de deux joueurs internationaux de premier plan, un défenseur et un milieu de terrain, ont contacté directement Florentino Pérez pour se plaindre du manque de temps de jeu accordé à leurs fils. Le média ne précise pas la teneur de la réponse de Pérez, mais le concept de l’institution madrilène inébranlable n’en finit plus d’en prendre un sacré coup.

Pub. le - MAJ le
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