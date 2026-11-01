Real Madrid : l’incroyable pétard de Yan Diomandé contre Santander
Le Real Madrid se balade à Santander ! En déplacement sur la pelouse du club promu, la troupe de José Mourinho a déjà inscrit trois réalisations en 36 minutes à l’occasion de cette 11e journée de LaLiga. Après Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ce fut autour de Yan Diomandé de participer à la fête. Après un mauvais dégagement de la défense de Santander, l’international ivoirien (17 sélections) reprenait le ballon du pied droit à l’entrée de la surface et envoyait un missile dans la lucarne droite de Julen Agirrezabala (36e).
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Un but magnifique de la part de la recrue la plus chère de l’histoire du club merengue, décisif sept fois lors de ses six derniers matchs (4 buts et 3 passes décisives). L’ancien du RB Leipzig profite notamment de la suspension de Vinícius Júnior pour enchaîner les rencontres et enfin s’acclimater dans son nouveau club. Plus globablement, le Real Madrid confirme sa belle forme du moment, après son succès lors du Clásico le week-end dernier (1-2).
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