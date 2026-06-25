Premier comité de pilotage entre le PSG et la mairie de Paris pour le Parc des Princes

C’était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Grégoire. Elu maire de Paris lors des dernières élections municipales, le successeur d’Anne Hidalgo souhaitait rétablir le dialogue avec le PSG pour ses projets autour du Parc des Princes. Le club souhaite racheter le stade auprès de la mairie afin de procéder à des travaux mais il ne s’est jamais entendu avec l’ancienne majorité. Il avait entamé un travail de prospection en banlieue parisienne, retenant deux sites principaux pour y construire un éventuel futur stade à Massy ou à Poissy. Cependant, l’idée principale a toujours été de rester dans son antre historique du 16e arrondissement. Dans un communiqué diffusé auprès des médias, la mairie affirme avoir renoué les liens avec le PSG et même lancé un «premier Comité de Pilotage consacré aux études relatives au site du Parc des Princes». Il a eu lieu ce jeudi à l’Hôtel de Ville de Paris avec l’ensemble des acteurs impliqués dans ce projet.

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«Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la reprise des discussions engagée entre la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain au printemps 2026 et de la réintégration du Parc des Princes dans le périmètre des études menées par le Club pour son projet de futur stade, entame ce communiqué de presse. Ce comité de pilotage est co-présidé par la Ville de Paris, le Paris Saint-Germain et la mairie du 16ème arrondissement. Il s’inscrit en cohérence avec la démarche initiée à Massy et à Poissy et rassemble l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par l’avenir du site : l’État, représenté par la Préfecture de région Île-de-France et la Préfecture de police, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, Grand Paris Seine Ouest, la Ville de Boulogne-Billancourt et la Mairie du 16e arrondissement». Ces premiers échanges ont concerné le stade, son environnement proche, les transports et les perspectives d’évolution. «Les participants ont également confirmé leur volonté commune de poursuivre ces travaux dans un cadre de dialogue constructif, associant l’ensemble des partenaires concernés par l’avenir du Parc des Princes et de son environnement» poursuit la mairie, qui donne rendez-vous à l’automne 2026 pour un nouveau point.