OM : le dépit des supporters après les incidents face à l’OL

Colère, frustration, tristesse… les mots manquent pour qualifier l’état des supporters marseillais, victimes des incidents avant le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Comme souvent, la grande majorité des fans subissent les actes déplorables d’une minorité. C’était le cas dimanche soir aux abords du Stade Vélodrome. «Ce sont les vacances scolaires et on avait des familles de toute la France autour de nous, des gamins venus spécialement pour le match, et maintenant ils sont en larmes. J’ai la haine, je ne comprends pas qu’on ne joue pas. Ça ne serait pas arrivé ailleurs, l’OM est toujours visé», raconte Samir, pour L’Équipe. «Les Lyonnais sont des pleureuses», criait un homme derrière lui.

La suite après cette publicité

«Je n’ai jamais vécu un truc pareil. La décision qui a été prise a été la bonne. Ça s’imposait car c’est inadmissible de voir un car d’équipe se faire caillasser de la sorte. C’est grave quand la santé d’un acteur est touchée. Je me mets à la place des Lyonnais, c’est impossible de disputer un match de L1 dans ces conditions et on l’a vu venir. On attendait patiemment. Plus ça traînait, plus ça sentait le roussi. Quand aucun joueur n’est arrivé pour l’échauffement, on a senti qu’on s’acheminait vers un report», explique plus calmement Thierry, fidèle abonné depuis 15 ans à l’OM. «Certains croyaient que c’était à cause des supporters lyonnais car ils se sont embrouillés avec le virage nord. C’était confus. De toute façon, on ne comprend rien de ce que dit le speaker en virage», déplore David. Quentin, lui, espère que les Phocéens ne seront pas trop sanctionnés : «c’est toujours sur nous que ça tombe, j’espère qu’on ne va pas perdre sur tapis vert. Je suis dégoûté». Autant de témoignages qui résument à la perfection la triste soirée du 29 octobre, qui n’a pas été aussi festive que prévu.