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CAF Awards 2026 : les dix nommés pour le titre de meilleur jeune joueur africain

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

La Confédération africaine de football dévoile progressivement ce mercredi les nommés pour les CAF Awards 2026. Cette fois, c’est au tour du trophée de meilleur jeune joueur africain de l’année de livrer ses dix prétendants. Une catégorie particulièrement relevée, avec plusieurs pépites qui évoluent déjà au plus haut niveau européen. Parmi les principaux noms à retenir figurent notamment l’Ivoirien Yan Diomandé, désormais au Real Madrid, le Marocain Ayyoub Bouaddi, qui évolue à Manchester City, ou encore l’international algérien Ibrahim Maza, pensionnaire du Bayer Leverkusen. Trois talents qui auront forcément de sérieux arguments à faire valoir dans cette course au trophée même si Yan Diomandé risque d’être le grand favori.

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𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀

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La sélection met également en lumière la précocité de plusieurs jeunes joueurs du continent, à l’image d’Abdellah Ouazane, la pépite marocaine de l’Ajax Amsterdam, ou encore d’Ibrahim Mbaye, ancien espoir du Paris Saint-Germain désormais à Aston Villa. La liste est complétée par Christian Kofane (Cameroun, Bayer Leverkusen), Christ Inao (Côte d’Ivoire, Fiorentini), Hamza Abdelkarim (Égypte, FC Barcelone), Caleb Yirenkyi (Ghana, Coventry City) et Ismaël Kamissoko (Mali, Etoiles Mandé). Une concurrence particulièrement relevée pour cette récompense qui distingue chaque année les grands espoirs du football africain. Qui succédera à Othmane Maamma ? Réponse prochainement.

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