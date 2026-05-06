André-Pierre Gignac et Tigres en finale de la Coupe des champions Concacaf

Le buteur de 40 ans vit un rêve éveillé ! André-Pierre Gignac, en fin de contrat chez les Tigres en première division mexicaine, s’est qualifié avec son équipe pour la finale de la Coupe des champions de la Concacaf 2026. En effet, après sa victoire à l’aller contre Nashville SC (1-0), la formation nord-américaine a effectué la même recette au match retour (1-0) grâce au but de Juan Brunetta dans la nuit de mardi à mercredi. Le club de Monterrey disputera ainsi sa cinquième finale dans la compétition.

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Pour rappel, le Tricolore comptabilise 3 buts et 4 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison, étant le 16e temps de jeu de l’effectif (1242 minutes). L’ancien joueur de l’OM pourrait d’ailleurs défier l’ancien capitaine des Bleus Hugo Lloris en finale le 30 mai, puisque les Tigres affronteront le vainqueur du choc Toluca - Los Angeles FC (3h30).