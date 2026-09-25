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Quatre grandes ligues européennes réclament une vaste réforme de la FIFA

Par Sasha Nahon
1 min.
FIFA @Maxppp

La pression continue de monter autour de la FIFA et de son président Gianni Infantino. Selon Sky Sports, la Premier League, la Liga, la Serie A et la Bundesliga doivent publier ce vendredi une déclaration commune pour réclamer une réforme importante du fonctionnement de l’instance mondiale. Les quatre championnats souhaitent notamment être davantage associés aux discussions concernant l’avenir du football et demandent l’ouverture d’une consultation plus large. Parmi les dossiers qu’ils veulent remettre sur la table figure notamment le calendrier international, régulièrement au cœur des tensions entre les différentes institutions.

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Cette initiative intervient alors que Gianni Infantino traverse une période particulièrement agitée, notamment après l’opposition rencontrée par son projet de privatisation de la FIFA. Les quatre ligues ne devraient toutefois pas aller jusqu’à réclamer directement son départ. Leur prise de position vient surtout renforcer une contestation déjà portée par plusieurs acteurs du football mondial. L’UEFA et la Concacaf ont notamment accentué la pression ces dernières semaines, avant que la Confédération asiatique ne rejoigne à son tour le mouvement.

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