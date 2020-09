Lens-PSG Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 vient à peine de reprendre que de sacrées affiches sont au programme. Bien que repoussé à la demande du PSG pour faire souffler les stars parisiennes après leur belle épopée en Ligue des Champions, le choc entre le RC Lens et le PSG est pour le moins alléchant. Il s’agit du premier match de la saison 2020-21 de la Ligue 1 Uber Eats pour le Paris Saint Germain, qui s’offre un périlleux déplacement au stade Bollaert ce jeudi soir à 21h. Un affrontement entre le champion de France en titre et le promu qui retrouve l’élite après 9 ans d’absence.

Un match déséquilibré entre deux équipes aux ambitions bien différentes. D'un côté, la formation lensoise remontée à bloc qui est à la recherche d’un premier point en Ligue 1 et de l’autre une équipe parisienne qui voudra commencer sa saison de championnat sur une victoire malgré une cascade de blessés et d’absents (Navas, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Icardi, Mbappé et Neymar)

Regarder RC Lens-PSG en streaming direct

Malgré une équipe parisienne remaniée, cette rencontre promet du grand spectacle et vaut le détour tant son issue est incertaine. Sachez que la diffusion à la télévision de ce match au sommet se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce jeudi soir à 21h. Si vous êtes un supporter du club nordiste ou du club parisien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Lens vs le PSG en streaming, en live et en direct 100 % légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits tv multiplient les offres OTT avec des retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal Plus propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Arnaud Pouille et celle dirigée par Nasser Al-Khelaïfi. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont loin de chez eux ou qui veulent regarder en toute discrétion cette rencontre en retard de la 2e journée du Championnat de France qui sera arbitré par Frank Schneider.

