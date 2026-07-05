Coupe du Monde 2026, Brésil : Neymar s’est effondré en larmes à la fin du match
.L’élimination du Brésil face à la Norvège a laissé des traces bien au-delà du simple résultat. Au coup de sifflet final au MetLife Stadium, Neymar est apparu totalement abattu. L’attaquant brésilien a quitté la pelouse en larmes, incapable de cacher son immense déception après cette sortie prématurée de la Seleção en huitième de finale. Les images de la star auriverde, le visage fermé et les yeux rougis, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et symbolisent le nouveau naufrage d’une nation qui rêvait de retrouver les sommets.
Sad Ending for Neymar Jr.— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 5, 2026
This was most likely his last World Cup
🇧🇷 Brazil goes home after a 2-1 loss to Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/GQwfpXcHf4
Pour celui qui disputait probablement sa dernière Coupe du monde, l’émotion était d’autant plus forte. Malgré son entrée en jeu et son penalty transformé dans le temps additionnel, Neymar n’a pas réussi à inverser le destin d’une équipe brésilienne dominée par une Norvège redoutablement efficace. Cette scène poignante illustre toute la détresse d’un joueur qui espérait enfin soulever le trophée suprême avec son pays, mais qui voit une nouvelle fois son rêve mondial s’envoler dans la douleur.
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